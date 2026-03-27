En una serie de intervenciones en la madrugada de este viernes, la Policía de Mendoza logró desbaratar 3 intentos de robo de nueces en el distrito de Cordón del Plata, Tupungato. Los procedimientos, que contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y la Policía Rural, permitieron recuperar más de 550 kilogramos.
La Policía frustró el robo de más de 550 kilos de nueces en Tupungato valuados en casi $3 millones
La Policía intervino en 3 fincas del distrito de Cordón del Plata, donde están en plena cosecha de nueces, tras recibir alertas al 911
Las nueces a granel recuperadas están valuadas en $5.000 en promedio por kilo en el mercado local, por lo que se calcula que la producción recuperada asciende casi a los $3 millones.
La alerta se encendió tras varios llamados al 911 que denunciaban la presencia de intrusos en zonas de nogales, en pleno auge de la cosecha 2026.
El golpe en una de las fincas
El mayor procedimiento se concretó en la finca Uco Nuit. Allí, personal de seguridad privada detectó a un grupo de personas "apaleando" los nogales.
Al arribar las movilidades policiales, los sospechosos huyeron hacia fincas colindantes aprovechando la oscuridad.
Los efectivos constataron que ya habían amontonado una hilera completa de nueces, con un pesaje estimado en 300 kilos, que fueron restituidos al encargado del predio.
Persecución en Tupungato y secuestro de marihuana
Minutos después, en la finca Fazzio, un operativo similar permitió recuperar otras 5 bolsas de arpillera que contenían aproximadamente 250 kilos de nueces, abandonadas por los malvivientes al escuchar las sirenas de la Policía.
Finalmente, sobre la Ruta 89, la Policía Rural interceptó a una mujer que intentó escapar a pie. Al ser requisada, se descubrió que transportaba una bolsa y una mochila con 15 kilos de nueces. Además, entre sus pertenencias, los uniformados hallaron una planta de marihuana, la cual fue secuestrada por infracción a la Ley 23.737.
Refuerzo en zonas productivas
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos operativos forman parte del plan de prevención en zonas rurales, diseñado específicamente para esta época del año donde el valor de las nueces convierte a las fincas en blanco de los denominados "robacosechas".