La Policía frustró el robo de más de 550 kilos de nueces en Tupungato valuados en casi $3 millones

robo de nueces Algunas de las bolsas con nueces recuperadas este viernes a la madrugada en Tupungato. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

El golpe en una de las fincas

El mayor procedimiento se concretó en la finca Uco Nuit. Allí, personal de seguridad privada detectó a un grupo de personas "apaleando" los nogales.

Al arribar las movilidades policiales, los sospechosos huyeron hacia fincas colindantes aprovechando la oscuridad.

Los efectivos constataron que ya habían amontonado una hilera completa de nueces, con un pesaje estimado en 300 kilos, que fueron restituidos al encargado del predio.

Persecución en Tupungato y secuestro de marihuana

Minutos después, en la finca Fazzio, un operativo similar permitió recuperar otras 5 bolsas de arpillera que contenían aproximadamente 250 kilos de nueces, abandonadas por los malvivientes al escuchar las sirenas de la Policía.

Finalmente, sobre la Ruta 89, la Policía Rural interceptó a una mujer que intentó escapar a pie. Al ser requisada, se descubrió que transportaba una bolsa y una mochila con 15 kilos de nueces. Además, entre sus pertenencias, los uniformados hallaron una planta de marihuana, la cual fue secuestrada por infracción a la Ley 23.737.

Refuerzo en zonas productivas

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estos operativos forman parte del plan de prevención en zonas rurales, diseñado específicamente para esta época del año donde el valor de las nueces convierte a las fincas en blanco de los denominados "robacosechas".