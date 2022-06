Qué publicó Luis Suárez en las redes: ¿jugará en River?

►TE PUEDE INTERESAR: Rafael Nadal: cuánto ganó en Roland Garros

Luis-Suarez-Instagram.jpg

River consultó por el goleador uruguayo, pero el atacante de la Seleccción uruguaya tiene varias propuestas. "No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas, Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México", señaló.

►TE PUEDE INTERESAR: Rafael Nadal sorprendió a todos con una llamativa frase sobre Messi

En Uruguay dicen que Suárez no jugará en River

El diario Ovación de Uruguay dijho: "No hay chances de que el futbolista llegue al equipo millonario. Crecen las posibilidades de que pueda jugar en un equipo de España o en uno de Italia, con el que ya han existido contactos".

El medio uruguayo dijo que Suárez no jugará en River Plate "pese a que sabe de la magnitud e importancia de esta institución" ni en un club brasileño, a pesar que existieron contactos.

"Inter Miami de la MLS sigue latente, aunque no es la prioridad y Suárez maneja determinadas condiciones para llegar a un nuevo club", añadió.