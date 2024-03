Manuel Guillén es un defensor muy rendidor en Godoy Cruz

Manuel Guillern uno.jpg Manuel Guillén se destaca en la defensa del Tomba. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Tuvo su estreno en el Expreso el 11 de septiembre del 2023 en el empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela. El futbolista tuvo muy buenos desempeños en el Expreso.

Manu Guillén se siente feliz en el Tomba y lo reflejó con sus palabras. "Me siento muy bien, desde que llegué de River Plate he podido sumar minutos. Me siento muy agradecido al apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros", reconoció.