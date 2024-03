Daniel Oldrá hizo su análisis del empate ante Newell's en el Malvinas

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo y dónde juega Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan por la Copa Argentina

Sobre la buena campaña que viene haciendo el equipo, dijo: "Somos los mejores porque somos el equipo que más puntos ha sacado. Tenemos que seguir paso a paso. El objetivo es llegar a la semifinal de la Copa de la Liga y tratar de repetir o mejorar lo que hicimos en el torneo pasado".

"A nosotros no nos sobra nada. Tenemos que seguir por este camino y disfrutar estos 20 puntos que tenemos, con un partido menos. Las ilusiones siempre de poder lograr algo importante siempre están", reconoció.

El DT agregó: "Somos un equipo joven, nos faltó la paciencia necesaria para resolver este partido. Cuando lo expulsaron a Banega lo tendríamos que haber definido y no lo pudimos hacer. Quedan pocas fechas y somos lo que más puntos tenemos en el torneo, pero lo que viene será mucho más difícil. El plantel está muy bien y haciendo un gran torneo".

El Gato opinó sobre el arbitraje

Daniel Oldrá opinó sobre el arbitraje que en los últimas fechas de la Copa de la Liga estuvo en tela de juicio: "No me puedo quejar de algo que me hayan cobrado mal en este torneo. Me conocen y nunca me he peleado con un árbitro, tengo mi forma de ser".

"En el torneo pasado me tocó vivir algunas situaciones, pero nunca me quejé. Creo que los árbitros se pueden equivocar como lo puedo hacer yo en un cambio o en alguna decisión. En este campeonato no me ha sucedido que hayan cobrado algo en contra de Godoy Cruz", dijo el entrenador tombino.