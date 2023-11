Manuel Guillén, el jugador que llegó procedente de River y se destaca en Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Fernández llegó desde Uruguay y se ganó un lugar en Godoy Cruz

"Godoy Cruz es como mi segunda casa, cuando me dijeron de venir no lo dudé. La verdad que no me equivoqué, es algo muy lindo lo que estoy viviendo", agregó el lateral que puede jugar por la derecha y por la izquierda.

Sobre el gran presente futbolístico que está viviendo su equipo, opinó: "Es una locura lo que estamos viviendo con el equipo puntero y clasificado a los cuartos de final del torneo. No es fácil estar arriba, integramos un equipo que juega al fútbol y nos hemos podido sostener arriba. Somos un plantel que todos tiramos para el mismo lado y eso es muy importante en un grupo que tiene aspiraciones de pelear por objetivos importantes".

Con respecto al compromiso del próximo domingo ante Boca Juniors, que se jugará desde las 21.30 en el Malvinas Argentinas, por la 14° fecha y última jornada, reveló: "Es un lindo partido para jugar, los hinchas del Tomba irán en gran número, nosotros aspiramos a clasificar a la Libertadores y apuntamos a pelear el torneo".