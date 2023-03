Manchester City, con Julián Álvarez de titular, goleó en la FA Cup

►TE PUEDE INTERESAR: Dibu Martínez se reintegró al Aston Villa e hizo algo impensado

Julián-Álvarez.jpg

Kevin De Bruyne, con un remate cruzado y de sobrepique al palo derecho del arquero Max O'Leary, puso el 3-0 definitivo para que los "Sky Blues" avancen a los cuartos de final del certamen más longevo a nivel de clubes.

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Diego Vázquez explicó por qué no votó a Scaloni en los Premios The Best

Manchester City cumplió el trámite y pasó a cuartos de final tras vencer 3-0 a Bristol City | FA Cup

Otros resultados de la FA Cup

En otros partidos de la jornada de la competición inglesa, el Brighton and Hove Albion -con la presencia de los argentinos Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte- venció 1-0 al Stoke City, con gol del irlandés Evan Ferguson.

Por su parte, el Blackburn Rovers dio el golpe en el King Power Stadium al derrotar 2-1 al Leicester City, con goles de Tyrhys Dolan y Sammie Szmodics mientras que, para los "Foxes", descontó Kelechi Iheanacho.

En Craven Cottage, el Fulham le ganó 2-0 al Leeds United con goles del israelí Manor Soloman y el portugués Joao Palhinha.

La acción en estos octavos de final continuará mañana con los cruces entre Manchester United-West Ham United, Sheffield United-Tottenham Hotspur, Burnley-Fleetwood Town y Southampton- Grimsby Town.