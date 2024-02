Luis Ojeda le transmite seguridad al arco de Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Ciccolini marcó su primer gol en su vuelta a Gimnasia y Esgrima

"El equipo intenta jugar al fútbol, genera situaciones de gol, no tengo dudas que va a hacer un buen torneo. El entrenador nos inculca un estilo de juego y nosotros tratamos de trasladarlo en la cancha". señaló.

"En Gimnasia y Egrima me siento muy cómodo, desde el momento que llegué me hicieron sentir muy bien, me gustó el proyecto y por eso elegí venir", dijo el santafesino.

Gimnasia y Esgrima vs. San Telmo en el Víctor Legrotaglie

El encuentro entre Gimnasia y Esgrima ante San Telmo se jugará el próximo lunes 19 de febrero desde las 22 en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro válido por la 3ª fecha de la Zona B será televisado por TyC Sports.

A este partido solamente podrán ingresar los socios del club.