Leandro Ciccolini marcó su primer gol en su vuelta a Gimnasia y Esgrima

"Ahora tenemos que hacernos fuertes de local y sumar de a tres. Creo que si logramos una regularidad de hacernos fuertes de local y sumar de visitante, vamos a pelear arriba", aseguró el ex jugador de San Miguel.

Con respecto a su regreso al Mensana, opinó: "Me siento feliz con mi vuelta a Gimnasia y Esgrima. En este club en mi primera etapa pasé muy lindos momentos. En estas dos fechas me he sentido muy bien. Ahora pude marcar el primer gol, quiero seguir dándoles muchas alegrías a los hinchas del Lobo".

lobo plantel.jpg El Lobo sumó un buen punto ante Chaco For Ever.

"Es un plantel nuevo, a medida que van pasando los partidos nos vamos a ir conociendo más y creceremos como equipo", reconoció el buen jugador del Lobo.

"En Gimnasia y Esgrima me han tratado muy bien, lo hinchas me brindaron mucho cariño cuando estuve en el 2022 y tenía muchas ganas de volver", aseguró Leandro Ciccolini.

Gimnasia y Esgrima vs. San Telmo en el Víctor Legrotaglie

Este lunes quedó confirmado que el encuentro entre Gimnasia y Esgrima ante San Telmo se jugará el próximo lunes 19 de febrero desde las 22, en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro válido por la 3ª fecha de la Zona B será televisado por TyC Sports.

