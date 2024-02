► TE PUEDE INTERESAR: La vicepresidenta de Gimnasia y Esgrima lamentó los incidentes que terminaron con un hincha muerto

"La verdad que me dan ganas de decir basta, pero hay que tomar aire y seguir trabajando por el club", agregó el dirigente.

Gianni De Marchi-.jpg Gianni De Marchi.

Sobre la decisión de jugar el partido

El dirigente se refirió a la decisión que tomaron para que el partido se jugara a pesar la muerte de un simpatizante. "Estuve en la zona de vestuarios con la policía, los árbitros y la gente de Defensores de Belgrano", señaló.

"El jefe del operativo en la primera charla nos informó todo lo sucedido, que a 200 metros del estadio se había producido una gresca entre simpatizantes, donde había una persona fallecida y dos personas heridas que habían sido trasladadas a un hospital", explicó.

Estadio-Gimnasia.jpg El partido se jugó con los hinchas que estaban en esos momentos en las tribunas. Mucha gente que llegó al estadio no pudo ingresar.

"En ese momento no se daba la garantía para que se disputara el partido y decidieron tomarse media hora para ver cómo seguía la situación", añadió.

"La policía nos informó que la situación estaba tranquila, que nos daba la garantía y que el partido se podía disputar exclusivamente con la gente que estaba en el estadio. Nos comentaron que no sabían si habían infiltrados de algunas facciones y se podía generar más incidentes", dijo.

Incidentes-Gimnasia.jpg Los graves incidentes que se registraron en la previa del choque entre Gimnasia y Esgrima ante Defensores de Belgrano. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

De Marchi reveló: "No querían que ingresara ninguna persona más, y desde la AFA nos confirmaron que si la policía daba la seguridad que el partido se jugara. Y el árbitro decidió que el comienzo fuera media hora después de lo programado y comenzó a las 20".

"La comisión directiva siempre pregonó por el socio y también nos sentimos muy dolidos por lo que no pudieron ingresar. No teníamos otra alternativa de jugarlo con la gente que estaba que estaba dentro del estadio y le pedimos disculpas al hincha", explicó el directivo.

"Nosotros estamos recabando información, se va proceder con los socios que estuvieron presentes en los incidentes, de acuerdo a los informes que nos dio la justicia y tomaremos medidas", afirmó "Nosotros estamos recabando información, se va proceder con los socios que estuvieron presentes en los incidentes, de acuerdo a los informes que nos dio la justicia y tomaremos medidas", afirmó

"Algunos dirigentes estuvieron donde se registraron los incidentes. Se dice que no pusimos la cara, pero hubo varios presentes en el momento crítico y lamentamos todo que sucedió con la muerte del hincha", dijo De Marchi.