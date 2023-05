Luis García es el constructor del Deportivo Maipú, que es protagonista en la Primera Nacional

►TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Klusener se ilusiona con la gran campaña del Deportivo Maipú

"Estamos construyendo a un Maipú cada día mas grande. Fuimos cuatro veces a Buenos Aires y no perdimos ningún partido, para un equipo del interior es muy importante", agregó el conductor.

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago González es una de las claves del buen momento de Deportivo Maipú

Luis García reconoció: "Estoy muy contento de trabajar en este club que me dio confianza para desarrollar mi trabajo. Tengo los pies sobre la tierra y disfrutando de los futbolistas, que son extraordinarios".

Luis García Maipuu..jpg Con sus 35 años Luis García es el entrenador más joven de la categoría.

El rol de la familia de Luis García

Luis García habló del papel que juega su familia en el fútbol y admitió: "Ellos son fundamentales, hoy puedo tenerlos conmigo en Mendoza y me ayudan en el día a día. Es lindo llegar a casa y recibir un abrazo de mi mujer y mi hijo. Ahora cuando viajo a Buenos Aires puedo verlos a mis padres, que ya son grandes y me dan mucha fuerza para el trabajo diario, me siento muy feliz de estar en Mendoza con la familia".

Luis García está contento por todo lo que vive en el Deportivo Maipú y confesó: "Cuando me llamaron me gustó el proyecto que tenían para desarrollar mi idea futbolística. Me siento muy feliz de esta etapa que estamos aprovechando al máximo con este grupo de trabajo del cuerpo técnico que me acompaña, que es fundamental y donde hay muchos ex jugadores".

Luis García.jpg Luis García junto a su esposa Florencia y su hijo Mateo.

Su elección de ser entrenador

Luis García contó por qué razón es director técnico y afirmó: "Elegí ser entrenador porque quería ser parte del fútbol. Hubo gente que vio algo especial en mí, tuve mucho recorrido cumpliendo distintos roles y hoy estoy feliz por todo lo que estamos viviendo".

Luis García deportivo Maipú- Chaco For Ever.jpg Luis García goza de este gran presente en el equipo de calle Vergara. Foto: Martín Pravata (UNO)

El entrenador recordó su etapa como futbolista y confesó: "No me gustaba entrenar mucho, la carrera fue muy breve, tuve una lesión y tuve que dejar de jugar. Es todo lo contrario a lo que soy como entrenador, mucha gente me dijo que tenía muchas condiciones como jugador, jugaba de nueve".