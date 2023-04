Luis García es el cerebro del Deportivo Maipú puntero

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago González fue el responsable del "mágico" triunfo del Deportivo Maipú

Luis García se siente feliz por la campaña brillante que está haciendo su equipo y en una entrevista que le concedió a Ovación, manifestó: "La verdad que logramos un triunfo muy importante por lo que representa el rival, los jugadores mostraron mucho carácter. No hay nada más importante que los futbolistas y estoy agradecido a ellos, que son los que entran a la cancha; nosotros les damos las herramientas".

Maipú festejo..jpg Los jugadores y el cuerpo técnico festejaron el triunfazo ante Quilmes en el Centenario. Foto: Prensa Deportivo Maipú

"En la previa del viaje para jugar con Quilmes los hinchas nos apoyaron con un banderazo y es bueno que se sientan felices por lo que transmite el equipo", dijo el conductor del equipo.

Luego admitió: "Vivo a este momento con mucha alegría. Es muy lindo ver al equipo arriba y con esa identidad de juego que muestra en cada encuentro. Lo tomo con tranquilidad, es un campeonato muy largo. Vamos paso a paso, el primer objetivo es clasificar al Reducido".

"Disfruto el presente que estoy viviendo y soy feliz con mi familia que ve mi crecimiento. Es el inicio de mi carrera, estoy arrancando, no hay que relajarse y seguir creciendo", contó.

Maipu equipo.jpg El plantel del Deportivo Maipú que arrancó jugando ante Quilmes. Foto: Prensa Deportivo Maipú

El joven entrenador se siente feliz de estar trabajando en el Deportivo Maipú y reconoció: "Me siento muy agradecido de estar en este club, me trataron muy bien desde el primer día que llegué. Los hinchas me han dado muchas muestras de cariño".

Luis García añadió: "Somos un equipo humilde, esto es gracias a todos, los jugadores, la gente que trabaja en el club, dirigentes, los hinchas y el cuerpo técnico", reveló.

"Todos estamos disfrutando de este proceso en el torneo, ahora hay que seguir trabajando para seguir sosteniendo lo bueno que estamos haciendo en el campeonato", remarcó el DT.

maipu festejo uno.jpg

Deportivo Maipú metió tres triunfos fuera de su cancha, con Tristán Suárez, Ferro y ahora frente al Cervecero. "Creo que los equipos de visitante nos salen a jugar de igual a igual y nos permiten tener más espacios para ser protagonistas. De local los equipos se meten atrás y cuando se llevan un punto de nuestra cancha se van contentos", reveló.

"Esto es todo de los jugadores, hemos sufrido algunas lesiones y los que han entrado lo han hecho muy bien. Todos están preparados para jugar y lo han demostrado cuando han tenido su oportunidad", opinó.

"Deportivo Maipú por el trabajo que se está haciendo en algún momento va terminar jugando en primera división", cerró Luis García, el DT que hace ilusionar a los hinchas del Cruzado.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará el próximo domingo 23 de abril, desde las 16, ante Brown de Adrogué, por la 11ª fecha. El Cruzado jugará de local en la cancha del San Martín debido al resembrado de su campo de juego.