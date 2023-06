Luis García destacó el corazón que tienen los jugadores del Deportivo Maipú

LUIS GARCIA FAMIILIA.jpg Luis García en el final del partido junto a su esposa Florencia y su hijo Mateo.

Luis García en conferencia de prensa dejó sus sensaciones del trunfo ante Mitre de Santiago del Estero y afirmó: "Este equipo tiene mucho corazón, nunca baja los brazos y no se da vencido hasta el último minuto. No fue nuestro mejor partido, el día anterior habían ganado Chacarita e Independiente Rivadavia y Quilmes. Me voy muy contento por este nuevo triunfo que conseguimos, que nos mantiene en la lucha".

Deportivo-Maipú.jpg Deportivo Maipú logró una gran victoria y está a un punto del líder Independiente Rivadavia. Foto: Diario UNO

El entrenador se siente representado e indentificado por sus jugadores y admitió: "Lo que tiene este equipo es un corazón enorme. Es maravilloso lo que se ve en cada sesión de entrenamientos, en los viajes y los partidos. Estoy orgulloso de poder estar al frente de este plantel, es un grupo bárbaro que siempre tira para adelante y no pone excusas. Estamos haciendo una gran campaña, nos sentimos identificados con la institución".

►TE PUEDE INTERESAR: Juan Pablo Cozzani y el gran triunfo del Deportivo Maipú en el Chaco

El DT se refirió a la buena campaña que están haciendo junto a Independiente Rivadavia y afirmó: "Sería muy bueno sumar a la plaza un cupo más en primera división. Fue muy bueno lo que se vivió con Godoy Cruz, que le ganó a Boca Juniors en un partido histórico. Ojalá que sigamos los dos equipos arriba y los que ascendamos seamos nosotros".

LUIS gaRCIA UNO.jpg Luis García el DT de este Deportivo Maipú que está en los primeros lugares. Foto: Diario UNO

Luis García siempre sorprende con los cambios. Y ante Mitre se inclinó por Ezequiel Almirón, que marcó el primer gol. "Es un jugador extraordinario, por algo debutó en la primera de Boca Juniors. Sentí que era el momento de darle la chance, ha jugado muy bien, pudo marcar un gol".