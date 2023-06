Luis García, orgulloso de dirigir a estos jugadores del Deportivo Maipú

Luis Garcia Maipú dos..jpg Luis García habla con los dos experimentados Ruben Sambueza y Gonzalo Klusener Foto: Prensa Deportivo Maipú

Luego del triunfo ante Chaco For Ever, el DT del Deportivo Maipú aseguró que está orgulloso de dirigir a estos jugadores.

"El equipo volvió a dar otra muestra de carácter y personalidad. Veníamos de una derrota con Independiente Rivadavia y el equipo no se cayó. Logramos arrancar la segunda rueda con un triunfo de visitante, en una cancha difícil. Teníamos la presión de que Independiente Rivadavia había ganado el día anterior, no queríamos perderle pisada y demostramos que este grupo siempre da la cara".

Luis Garcia Maipú tres.jpg Luis García le dio una identidad de juego al Deportivo Maipú. Foto: Prensa Deportivo Maipú

El joven DT se siente identificado con sus jugadores y manifestó: "Soy un agradecido a los jugadores, ellos me hacen mejor entrenador. Me saca el sombrero por este equipo porque me permite ser mejor en cada sesión de entrenamiento, planificación y decisión. Ellos me ayudan a ser mejor entrenador y estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo y el crecimiento que estoy teniendo. No sé si en algún momento de mi carrera se va repetir el hecho de tener un grupo tan maravilloso como este".

maipu.jpg Deportivo Maipú ante Chaco For Ever volvió al triunfo y está segundo en la zona B Foto: Prensa Deportivo Maipú

Sobre la gran campaña que está haciendo el Deportivo Maipú, manteniéndose en los primeros puestos de la Primera Nacional, reflexionó: "Es muy lindo lo que estamos viviendo y los hinchas te lo hacen saber todo el tiempo, te hablan de la época del Nacional. Queremos hacer historia y todos estamos empujando para el mismo lado. En el poco tiempo que llevamos los hinchas se sienten representados e identificados con los jugadores".

Luis García se refirió a la buena campaña de los tres equipos mendocinos en la Primera Nacional: "Es muy lindo para Mendoza, y sería algo hermoso que haya otra plaza en primera división. Ojalá que nosotros podamos lograr ese objetivo", dijo.

"Me pone muy contento lo que viene haciendo el entrenador de Gimnasia y Esgrima, Joaquín Sastre, que es un tipo muy luchador. Nos une una gran amistad, hablamos muy seguido y tenemos una relación muy cercana".