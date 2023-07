Luciano Herrera, el volante goleador que tiene el Deportivo Maipú

El jugador tiene un perfil bajo y no le gusta hablar mucho. Sin embargo comentó: "Me siento contento por la continuidad que me da Luis García y la confianza de mis compañeros, siempre trato de dejar todo en la cancha y ayudar al equipo. Tenemos un gran grupo que trabaja todos los días para seguir creciendo como equipo. Es lindo estar en los primeros puestos, pero es un torneo largo y queda mucho recorrido".

"Esta segunda ronda es mucha más exigente que la primera. Sabemos que todos los partidos que nos toque afrontar serán partidos muy duros. Todos los encuentros que nos toca jugar serán finales, con Racing de Córdoba pudimos sumar de a a tres y llegar a la punta. Ahora tenemos con Riestra otro compromiso muy difícil", afirmó.