Luis García disfruta del liderazgo del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Al DT se lo ve muy feliz por este gran presente que está transitando el equipo y reconoció: "Se disfruta un montón a esta altura del torneo estar primero. A once fechas del final ser puntero es algo muy lindo. Es una campaña histórica que estamos haciendo en la segunda categoría del fútbol argentino. Estamos peleando el torneo, y todo esto me llena de orgullo".

"Ahora tenemos que afrontar una recta final muy importante. Se vienen partidos muy difíciles y tenemos mucha ilusión, pero faltan muchas fechas por disputar", agregó.

Luis García, añadió: "No es fácil pelear un campeonato. Cada partido es un prueba de fuego, no es fácil no tener margen de error y tener que ganar todos los encuentros. Vamos creciendo como equipo a medida que van pasando los partidos".

Luis García elogió al goleador Ezequiel Almirón

Luis García se refirió al goleador Ezequiel Almirón, que marcó los dos tantos en el triunfo por 2 a 1 ante Racing de Córdoba y dijo: "Es una alegría que haya podido convertir estos goles y que pueda seguir creciendo. Es un jugador que tiene un futuro enorme, por algo se formó en Boca Juniors y llegó a jugar en primera división. Es una satisfacción tener a jugadores que no tienen techo y siguen creciendo".