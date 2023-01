Lucas Román, el pibe que se fue de Ferro al Barcelona y vale millones

►Te puede interesar: Selección argentina: cuándo se estrenan las tres estrellas en la camiseta

roman 2.jpg El primer entrenamiento de Lucas Román en el Barcelona

Inclusive la cuenta oficial de Twitter de la filial barcelonista que compite en la tercera división del fútbol español ofreció la presentación con declaraciones del chico que el próximo 10 de febrero cumplirá 19 años y jugó para Ferro en la Primera Nacional acumulando 27 partidos en los que sumó 3 goles y una asistencia.

"Puedo ser extremo, enganche, me muevo por todo el frente del ataque. Soy zurdo, intento jugar el mano a mano, siempre dando lo mejor para el equipo. Pero ahora que estoy aquí puedo decir que los sueños están para cumplirse, así que por eso nunca dejen de soñar", destacó Román.

El contrato de Lucas Román en el Barcelona

Lucas Román firmó su contrato con el Barcelona junto a Joan Soler y Jose Ramon Alexanco, dirigentes del fútbol formativo del club, antes de hacer la sesión de fotos en el estadio Johan Cruyff.

roman 3.jpg

En principio el contrato iba a ser hasta 2027, pero el club blaugrana lo verificó hasta diciembre de 2026, luego de adquirir el 85% del pase en 1.200.000 euros más otros 3.800.000 en concepto de bonus y la monstruosa cláusula de rescisión.

Lucas Román jugó para la Selección argentina en las categorías sub 13, sub 15, sub 17 e incluso sub20, categoría en la que coincidió con Román Vega, otro argentino que forma parte del Barça Atlètic o Barcelona B.