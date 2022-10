Luca Marcogiuseppe tiene ilusionados a todos en Gimnasia y Esgrima

Luca Marcogiuseppe Gimnasia y Esgrima.jpg Luca Marcogiuseppe el entrenador de Gimnasia y Esgrima que todos hablan. Foto: Martín Pravata (UNO)

Este lunes, el equipo del parque, en caso de ganarle a Atlanta en Villa Crespo y si Instituto no logra los tres puntos ante Deportivo Madryn, se meterá en las semifinales, ya que superará al equipo de la Gloria, que tiene un punto más en la tabla de posiciones.

Luca Marcogiuseppe, sobre el sueño del hincha de lograr el ascenso, fue claro y dijo: "El equipo provocó que el hincha se ilusione. Nosotros tenemos claro que vamos compitiendo de objetivo en objetivo. El éxito no es conseguirlo, sino dar todo por lograrlo".

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Mondino cumplió 150 partidos con el Lobo y marcó un gol especial

Sobre lo que significa esta etapa que está viviendo, donde llegó y levantó el barco, sostuvo: "El proceso o el camino no fue fácil. En el arranque encontramos un equipo golpeado anímicamente. El plantel mostró una gran humildad para brindarse a las exigencias de quienes conducimos. Fue clave para poder salir adelante y poder competir con el resto de los equipos".

Gimnasia y Esgrima..jpg Gimnasia y Esgrima este lunes podría quedar segundo y meterese en las semifinales Foto: Gimnasia y Esgrima

Lucas Marcogiuseppe elogió al plantel que conduce: "Sabemos que competimos con varias desventajas respeto a otros clubes importantes de la categoría en infraestructura, condiciones de viajes, y otros recursos. Este grupo de jugadores supo sobreponerse a las adversidades, de necesidades de clubes de ascenso y jamás dejó de entrenar. Ni siquiera reclamaron lo qué les correspondía. Es un plantel tremendo y admirable".

►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Ciccolini ante una verdadera final con Atlanta en Villa Crespo

lobo numeros.jpg Los números de Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional.

Con respecto a los números estadísticos, que lo muestran como uno de los más goleadores (ha marcado 40 tantos y es el equipo con menos goles recibidos, con 16), afirmó: "Es muy importante tener la mejor diferencia de gol junto al campeón Belgrano y la valla menos goleada. Dan muestra de que somos un equipo competitivo".

Sobre los temas extrafutbolísticos, el DT no quiso opinar: "No soy ingenuo, pero prefiero no opinar. No podemos hacer nada. Entrenadores y jugadores no tenemos el control sobre esos asuntos".