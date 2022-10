Diego Mondino cumplió 150 partidos con el Lobo y marcó un gol especial

Diego Mondino dos.jpg Diego Mondino grita el gol con alma y vida. Foto: Diario UN0

El jugador hace cuatro años que está en el club. En su quinta temporada defendiendo los colores de Gimnasia, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Diego Mondino, con respecto a su gol, mostró palabras con mucha humildad y sostuvo: "El gol siempre lo hace el equipo, pero me genera felicidad por hacerlo. El triunfo que logramos fue muy importante y estamos muy agradecidos al acompañamiento de la gente. Vamos a intentar de seguir por este camino y la ilusión está intacta. Ojalá podamos continuar terceros o llegar al segundo lugar para tener ventaja en el Reducido".

Sobre los 150 partidos que he jugado con esta camiseta, confesó: "Me pongo a mirar para atrás y no caigo, por tantos partidos que he jugado en este club. Hace cuatro años que estamos en la institución y seguimos creciendo. Me siento un jugador más, que trato de aportar mi granito de arena, en donde me toca. Me siento muy contento cuando se pelea por objetivos importantes".

La campaña de Gimnasia y Esgrima es muy buena. Con 40 goles que ha convertido, solamente 16 tantos ha recibido. "Es muy bueno el presente que estamos viviendo. todavía quedan dos partidos que tenemos que disputar. Todavía quedan muchas cosas importantes por jugar".

La palabra de Diego Mondino

