Matías Villarreal, el líder que tiene Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal Gimnasia y Esgrima uno.jpg Matias Villarreal se ganó el reconocimiento del hincha del Lobo. Foto: Diario UNO

Matías Villarreal habló con Ovación y sostuvo: "La verdad es que este camino lo estamos transitando con mucha seriedad y responsabilidad. La clave es el trabajo de todos los días y la humildad que tiene el grupo. A eso se le suma la armonía que hay en el plantel y su gran calidad humana".

"Disfrutamos este momento con mucha alegría, haciéndonos cargo y tomando la responsabilidad del sueño que tenemos todos. El equipo quiere más y no se conforma. Queremos estirar este lindo presente que estamos viviendo", agregó el jugador que se inició en Independiente Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima no arrancó bien este torneo, sufrió dos derrotas consecutivas y quedó eliminado de la Copa Argentina en el clásico ante Independiente Rivadavia. Sobre esta situación el ex Quilmes afirmó: "A todo equipo hay un momento que las cosas no le salen bien y se pone todo cuesta arriba. El mal momento fue en el inicio, donde se fue Diego Pozo, llegó Luca Marcogiuseppe con su cuerpo técnico y propusieron mucho trabajo. Fueron momentos delicados, pero sabemos que le pasan a todos los equipos. Sabíamos que la única forma de salir adelante era con trabajo y fortaleza mental. Sabía que no nos íbamos caer y hoy disfrutamos estar arriba".

Matías Villarreal gimnasia y Esgrima dos.jpg

"Nos casualidad el presente que estamos viviendo. La posición en la tabla marca que hemos sido de los más regulares del torneo. Ser uno de los equipos más goleadores y con menos goles en contra indica el buen trabajo colectivo. Somos un equipo que genera muchas situaciones de gol y es sólido defensivamente", reveló.

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Víctor Legrotaglie, desde las 16.30, el último partido de la fase regular en su cancha."Es el último partido con nuestros hinchas en esta primera etapa del torneo, con un equipo que conozco bien y me pone contento el presente que está viviendo. Ojalá podamos ganar para seguir sumando en la tabla de posiciones y que le demos otra alegría a los hinchas".

Con respecto al Reducido y el rival que le puede tocar, fue claro: "Solamente miramos el próximo rival, pero tenemos los pies sobre la tierra, vamos partido por partido y la próxima meta es Estudiantes de Buenos Aires. Cualquiera sea el rival que tengamos que enfrentar, tenemos que estar preparados. Estamos orgullosos de haber clasificado al Reducido y queremos ir por más".