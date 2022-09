La AFA, cerca de anular los descensos en la Liga Profesional

►Te puede interesar: Lionel Scaloni seguirá al mando de la Selección argentina hasta 2026

tapia 2.jpg La anulación de los descensos trajo muchas críticas a la AFA

La medida, que el propio presidente de la AFA viene consensuando con los dirigentes de los clubes, prolongaría por un año más el hecho de que no haya descensos en la máxima categoría del fútbol argentino, donde los equipos no pierden la categoría desde mediados del 2019 y no la perderán hasta fines de 2023.

En contra de lo que recomienda la FIFA y lo que se hace en otros países, la decisión de anular los descensos hará que el fútbol argentino tenga en 2023 nada menos que 30 clubes en la Liga Profesional y 40 en la Primera Nacional.

La decisión de Chiqui Tapia

Para contrarrestar las críticas que genera en algunos sectores la anulación de los descensos, y más sobre el cierre de la temporada, Chiqui Tapia anunció este miércoles la continuidad de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina y prepara un acuerdo para jugar la Supercopa Argentina en el exterior, a cambio de una cifra importante.

tapia 3.jpg Tapia anunciaría la medida la semana próxima

El lugar elegido sería Abu Dhabi, el contrato sería por 4 temporadas (2023 al 2026) y se pondría en vigencia en enero próximo, nada menos que con un Superclásico por la edición 2020 en la que Boca, campeón de la Superliga y la Copa Diego Maradona, jugaría con River, subcampeón de la Superliga, aunque antes el conjunto Millonario debería jugar una eliminatoria con Banfield, finalista de la Copa Maradona.

Los 10 últimos de la tabla de promedios