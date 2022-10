Los hinchas de la Lepra coparon el Gargantini en la previa del clásico

Independiente Rivadavia dos.jpg Muchos simpatizantes se dieron cita en el Gargantini. Foto: Independiente Rivadavia

Los jugadores, además de cumplir con el último entrenamiento, agradecieron el apoyo de los hinchas y se acercaron a las tribunas para firmar autógrafos y sacarse fotos con los simpatizantes que alentaron como si estuvieran presenciando un partido.

Sebastián Navarro.jpg Sebastián Navarro uno de los referentes saluda a los fieles hinchas de la Lepra. Foto: Independiente Rivadavia

La emoción de Carlos Castro

El presidente Carlos Castro habló con Rodrigo Ríos para Radio Nihuil y admitió: "La verdad es que todo esto me genera mucha emoción. No he visto que sucedan estas cosas en el club en muchos años. Los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores son los que transmiten para que la gente esté contenta".

WhatsApp Image 2022-10-21 at 21.13.57.jpeg Los hinchas de la Lepra armaron una fiesta en el Gargantini

Cuando se le pidió un pronóstico del partido, no dudó en decir: "Va a ganar Independiente Rivadavia. Lamentablemente les toca jugar esta instancia decisiva que es muy importante a dos equipos de Mendoza. Lo que tenemos que valorar ambos equipos están peleando por el ascenso. Queremos que sea un clásico en paz y que el sábado a la noche nos encuentren a todos los leprosos festejando"

La fiesta azul en el Gargantini

El aliento de los hinchas de la Lepra

Lepra tres.jpg Una familia muestra una bandera que dice huevo y corazón.

Gabriel Gómez confirmó el equipo

Al equipo que dirige Gabriel Gómez se lo ve muy fuerte en lo animico para afrontar esta verdadera final ante Gimnasia y Esgrima y esa confianza llevó a que el equipo titular esté confirmado.

Los once serán los mismos que le ganaron a Almagro, es decir: Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca y Enzo Martínez, Pablo Palacio, Matías Quiroga y Lucas Ambrogio.