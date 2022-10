Néstor Majul espera que el clásico sea una fiesta

El funcionario estuvo este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, inspeccionado las instalaciones y sus alrededores, habló con Ovación y dio detalles del operativo de seguridad que se montará para el clásico del parque. "Tenemos un clásico muy importante, el más tradicional que hay en Mendoza, y estamos trabajando para que sea una fiesta y todo se desarrolle con normalidad".

nestor-majul.jpg

"Hemos armado un operativo con 120 efectivos en el estadio y seguridad privada en las inmediaciones para que la gente que también venga a disfrutar del día en el Parque no tenga inconvenientes y pase un sábado tranquilo. El operativo arrancará a las 13 y finalizará después de las 19.30", destacó.

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia abrieron los ojos con el árbitro designado

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1583237980138876928 ATENCIÓN



Por disposición del Ministerio de Seguridad y Policía de Mendoza, el día sábado no se podrá utilizar la playa de estacionamiento del Club. Así mismo, desde las 13:30hs la cantina "Las Terrazas" deberá permanecer con las puertas cerradas sin atención al público. pic.twitter.com/vQYIBlLdBT — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) October 20, 2022

Majul aclaró: "No podrá ingresar ningún simpatizante que no sea de Gimnasia y Esgrima, y seremos muy rigurosos en ese sentido. Si encontramos a alguna persona identificada con los colores de Independiente Rivadavia inmediatamente se lo va a detener y se lo pondrá a disposición de la justicia. Tendremos un operativo tribuna segura y drones para que no suceda nada extraño".

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia- Independiente Rivadavia: con más de 400 policías, Seguridad custodiará el clásico que arrancó con una previa caliente

Finalmente, afirmó: "A los hinchas de Gimnasia y Esgrima les pedimos que vengan a disfrutar de un clásico que para nosotros es un desafío muy importante".

La palabra de Majul