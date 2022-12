Lionel Scaloni se refirió a Lionel Messi y el Mundial 2026

lionel-scaloni.jpg

"Me encantaría seguir viviendo la vida de siempre, que acá la tengo. Cuando vengo soy feliz, es mi lugar, incluso vivo en lo de mis viejos", destacó sobre el sentido de pertenencia que tiene en la ciudad santafesina.

A horas de lo que fue un festejo impresionante en las calles de la Ciudad de Buenos Aires con cinco millones de argentinos que fueron a recibirlos, el pujatense lo definió como "un momento único".

También hubo una mención para los dos chicos que quisieron tirarse desde un puente al micro que transportaba al plantel campeón: "Nos dimos cuenta con el chico que cayó entre nosotros, al otro no lo vimos. Fue bastante bien dentro de todo porque no hubo tantos problemas, aunque lamentamos no haber podido llegar a un lugar donde la mayoría de la gente pudiera vernos".

Por otro lado, habló sobre las críticas que recibió en su asunción en el cargo. "Nunca tuve problema con quienes me criticaron, porque el cargo en el que estoy da lugar a las opiniones y no vale la pena. Con el Cuerpo Técnico teníamos claro que cuando hacemos las cosas pensando en el bien de la Selección, aunque te pueda ir mal porque en el fútbol no siempre gana el mejor, el camino es ese", expresó.

"Al final se ganó y magnifica todo, pero creo que con otro resultado la gente iba a estar bien", añadió.

Lionel Scaloni habló de Lionel Messi

El entrenador Lionel Scaloni se mostró esperanzado con que Lionel Messi pueda disputar el Mundial 2026 y admitió que le guardará la 10 para esa ocasión en caso de que siga estando al frente de la Selección argentina.

"Tenerlo a Messi es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial", deseó el DT campeón del mundo.

"La 10 hay que guardarla para cuando él decida. Si llega a definir que no, ya veremos, pero siempre tendremos esa esperanza", cerró.