Lionel Scaloni destacó el espíritu de la Selección argentina y elogió a sus dirigidos

Acerca de la gran victoria de su equipo ante el conjunto boliviano, Lionel Scaloni declaró: “hemos jugado mejores partidos, pero cuando ganas así se magnifica todo”.

scaloni 1.jpg Lionel Scaloni se mostró muy conforme con el partido de la Selección argentina ante Bolivia.

El seleccionado argentino tuvo una fecha FIFA exigente, en la que tuvo que jugar el jueves pasado ante Venezuela en un campo de juego que no estuvo en condiciones y ayer, ante un equipo boliviano que venía en buena racha. Sobre este tema, Scaloni opinó que “fue una doble fecha cargada de muchas cosas, pero logramos superarlas” y agregó que “cuando uno tiene predisposición y buen ánimo, las cosas pasan y uno no se fastidia”. En un análisis más profundo expresó: "Se puede ganar o perder, lo importante es el espíritu. No nos fue bien en Colombia, empatamos en Venezuela, no se pudo en condiciones difíciles, pero siempre se mantuvo la identidad. Hicimos un buen partido y el hincha se fue contento. Lo importante es que salgan a la cancha y jueguen bien por su equipo y por su gente".