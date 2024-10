Lionel Messi se mostró emocionado tras el hat-trick y la goleada de la Selección argentina ante Bolivia

Messi-1.jpg

Luego opinó sobre algunos pibes que se están abriendo camino en la Albiceleste. "Lamentablemente hace poco se nos lesionó Carboni, le mandamos todo nuestro apoyo. Hoy debutó Nico (Paz) que también juega muy bien y es importante para nosotros, tiene una cabeza impresionante y por eso está donde está", admitió.

Messi dijo que a pesar de su edad quiere estar en la Selección argentina

"Me mueve esto. Disfrutar de ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe porque me siento cómodo con este plantel. Mientras me sienta bien y pueda seguir rindiendo como pretendo, seguiré disfrutando", cerró.