Scaloni habló antes del partido de Argentina vs. Bolivia: el probable equipo, Mac Allister y Lautaro Martínez

Scaloni-1.jpg

Scaloni mostró un gran respeto hacia Bolivia, resaltando el buen momento de la selección, que consiguió tres triunfos consecutivos en las últimas fechas disputadas: “No nos podemos confiar bajo ningún concepto, ellos juegan bien y en algún momento tendrán la pelota. Los estudiamos y es un rival a tener en cuenta”.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo le fue a la Selección argentina las últimas veces que recibió a Bolivia

Además, dejó en suspenso la titularidad de Alexis Mac Allister, quien entrenó con normalidad tras su ausencia en el duelo anterior, señalando que la decisión final se tomará luego del último entrenamiento: "Alexis ayer entrenó normal y hoy tomaremos la decisión después del entreno”.

Embed

El técnico también se refirió a la posibilidad de que Lautaro Martínez gane el Balón de Oro, destacando su brillante año: “Ojalá se le pueda dar, lo merece más que nadie”, dijo Scaloni, mostrando su apoyo incondicional hacia el delantero.

Asimismo, confirmó que existe la posibilidad de que Messi, el “Toro” Martínez” y Julián Álvarez jueguen juntos en el ataque ante Bolivia: “Está la posibilidad de que Messi, Lautaro y Julián jueguen juntos”.

Qué dijo Scaloni sobre la lesión que sufrió Carboni

Otro de los temas relevantes fue la lesión de Valentín Carboni, una baja sensible para la selección. Scaloni lamentó profundamente la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el juvenil y aseguró que el equipo lo apoyará en su recuperación: “Lo peor de esta concentración, fue la lesión de Carboni, esperamos que se recupere bien y lo apoyaremos en todo lo que sea necesario”.

carboni 2.jfif

Además, el técnico valoró el presente de otros jugadores jóvenes como Nico Paz, quien fue convocado debido a su buen momento en el Como de Italia: “Nico Paz vino porque tiene un buen presente”.

Scaloni reflexionó sobre el proceso que llevó a Argentina a consolidarse como una de las selecciones más fuertes del mundo, destacando el sentido de pertenencia que inculcaron en los jugadores y el trabajo realizado desde las juveniles: “Allá por 2018 no pensábamos llegar hasta acá. Este es un puesto hermoso, pero sabemos lo que significa estar acá sentado. Estamos orgullosos por cómo llevamos adelante este proceso, magnificado por los títulos”.

Finalmente se refirió sobre la importancia de ir a ver a la Sub 20 y ver como se trabaja en las divisiones juveniles: “Ir a ver a la Sub 20 es importante, al fin y al cabo, trabajamos por lo mismo y somos amigos. Sabemos que se está trabajando bien en Selecciones Juveniles. Convivimos y es imposible no ir a verlos, ha ido Leo (Messi) también. Nos gusta hacerlo”.