(Enviado especial) Los minutos que pudimos presenciar del entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City dejaron una hermosa postal: Lionel Scaloni y un encuentro, abrazo fuerte mediante, con Djalminha (Djalma Feitosa Dias), su ex compañero en el recordado Deportivo La Coruña que dominó en España allá por el 2000.
Djalminha, mano a mano: su amistad con Scaloni, el deterioro de Brasil y los candidatos a ganar el Mundial
Djalminha, ex jugador de la Selección de Brasil y una charla imperdible sobre el Mundial 2026.
El exquisito volante de Brasil, quien a los 55 años trabaja en ESPN Brasil, se prendió a un mano a mano con Diario UNO y regaló su experiencia con algo de sinsabor por el presente del representativo de su país.
-Marcaron una época con Lionel Scaloni en Deportivo La Coruña.
-Pasamos un momento hermoso juntos en España. Es imposible no recordar lo bien que la pasamos y me pone muy contento por todo lo que está haciendo como director técnico. Es más, veo mejor a este equipo que el campeón de Qatar.
-Se nota que tienen una gran relación…
-Ufff, es que hicimos una gran amistad. Nos juntábamos mucho, comíamos asado, se quedaba en casa. La verdad que desde que llegó, me di cuenta que era un chico bueno y con una hermosa personalidad, y el vestuario también lo notó. Siempre uniendo grupo.
-¿Qué volante se parece a usted?
-Yyyy es que el fútbol cambió mucho, me cuesta encontrar alguien similar. Ahumada en Brasil me gusta por su manera, como controla, el estilo. De Argentina, claro que su mediocampo me encanta: Mac Allister, Fernández, tienen una zona de volantes excelente que da envidia.
-¿Y Brasil?
-Está todo muy extraño. Hemos pasado momentos muy difíciles. Carlo Ancelotti trajo tranquilidad, pero aún no tenemos ese potencial que caracteriza a un país que es cinco veces campeón. No tenemos un 9, no tenemos un 10, los laterales son los mismos del Mundial pasado. Ojalá que podamos hacer un buen torneo, pero lo veo difícil.
-¿A qué cree que se debe eso?
-En Brasil pensaron que levantabas una piedra y salían jugadores y eso hay que formarlo, trabajarlo, no es algo que se da de la noche a la mañana. No tememos grandes jugadores como en otro momento y para estos torneos hace falta eso.
- ¿Le gusta el formato del Mundial?
-No me gusta mucho el fútbol actual, tampoco el formato de competencia. El Mundial debería ser con los mejores y tener menos cantidad de equipos, algo así como la Champions League.
-¿A quién ve como candidato?
-Mi top 3 es: España, Francia y Argentina.
La trayectoria de Djalminha
- Flamengo 1989-1993
- Guaraní 1993-1995
- Shimizu Pulse (Japón) 1994 (a préstamo)
- Palmeiras 1996-1997
- Deportivo La Coruña (España) 1997-2004
- Wien (Austria) 2002-2003 (a préstamo)
- América (México) 2004
- Selección de Brasil 1996-1997
Ganó 2 títulos en Flamengo, uno en Palmeiras, 4 en el Deportivo La Coruña, uno en el Austria Wien y la Copa América de Bolivia 1997.