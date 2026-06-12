Djalminha, mano a mano: su amistad con Scaloni, el deterioro de Brasil y los candidatos a ganar el Mundial

-Pasamos un momento hermoso juntos en España. Es imposible no recordar lo bien que la pasamos y me pone muy contento por todo lo que está haciendo como director técnico. Es más, veo mejor a este equipo que el campeón de Qatar.

-Se nota que tienen una gran relación…

-Ufff, es que hicimos una gran amistad. Nos juntábamos mucho, comíamos asado, se quedaba en casa. La verdad que desde que llegó, me di cuenta que era un chico bueno y con una hermosa personalidad, y el vestuario también lo notó. Siempre uniendo grupo.

scaloni djalminha Scaloni y Djalminha en la época del Deportivo La Coruña.

-¿Qué volante se parece a usted?

-Yyyy es que el fútbol cambió mucho, me cuesta encontrar alguien similar. Ahumada en Brasil me gusta por su manera, como controla, el estilo. De Argentina, claro que su mediocampo me encanta: Mac Allister, Fernández, tienen una zona de volantes excelente que da envidia.

-¿Y Brasil?

-Está todo muy extraño. Hemos pasado momentos muy difíciles. Carlo Ancelotti trajo tranquilidad, pero aún no tenemos ese potencial que caracteriza a un país que es cinco veces campeón. No tenemos un 9, no tenemos un 10, los laterales son los mismos del Mundial pasado. Ojalá que podamos hacer un buen torneo, pero lo veo difícil.

"Ningún entrenador gana nada solo. Si no tienes grandes jugadores es complicado". "Ningún entrenador gana nada solo. Si no tienes grandes jugadores es complicado".

-¿A qué cree que se debe eso?

-En Brasil pensaron que levantabas una piedra y salían jugadores y eso hay que formarlo, trabajarlo, no es algo que se da de la noche a la mañana. No tememos grandes jugadores como en otro momento y para estos torneos hace falta eso.

Embed - Mano a mano con Djalminha en el Mundial 2026 (parte 2)

- ¿Le gusta el formato del Mundial?

-No me gusta mucho el fútbol actual, tampoco el formato de competencia. El Mundial debería ser con los mejores y tener menos cantidad de equipos, algo así como la Champions League.

-¿A quién ve como candidato?

-Mi top 3 es: España, Francia y Argentina.

Embed - Djalminha en el Mundial 2026 (Parte 3)

"No me gusta la importancia que los entrenadores hoy tienen en el fútbol y la poca libertad que tienen los jugadores dentro del campo". "No me gusta la importancia que los entrenadores hoy tienen en el fútbol y la poca libertad que tienen los jugadores dentro del campo".

La trayectoria de Djalminha

Flamengo 1989-1993

Guaraní 1993-1995

Shimizu Pulse (Japón) 1994 (a préstamo)

Palmeiras 1996-1997

Deportivo La Coruña (España) 1997-2004

Wien (Austria) 2002-2003 (a préstamo)

América (México) 2004

Selección de Brasil 1996-1997

Ganó 2 títulos en Flamengo, uno en Palmeiras, 4 en el Deportivo La Coruña, uno en el Austria Wien y la Copa América de Bolivia 1997.