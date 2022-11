Lionel Messi vs. Robert Lewandowski: así fue el saludo en el Mundial Qatar 2022

messi lewaandowski 1.jpg Robert Lewandowski y Lionel Messi en el saludo protocolar antes del duelo entre ambos por el Mundial Qatar 2022

Con 35 años, Lionel Messi registra la impactante estadística de 778 goles en 998 partidos, sumadas sus presentaciones en Barcelona, Paris Saint Germain y la Selección argentina.

messi 11.jfif Lionel Messi acumula dos goles en el Mundial Qatar 2022 antes del duelo con Robert Lewandowski

Un promedio de anotación de 0,79 tantos por juego, al que Lewandowski se le acerca con 0,72 (604 en 831 encuentros) a lo largo de su trayectoria en Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Barcelona y el seleccionado polaco.

Leo Messi, ganador de 41 títulos, fue 6 veces propietario de la Bota de Oro en Europa, un premio que se asigna al mayor goleador de las principales Ligas de ese continente y que "Lewy" le arrebató las últimas dos temporadas.

El argentino la consiguió en la campaña 2009/10 (34 goles), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34) y 2018/19 (36), siempre como futbolista de Barcelona; mientras que el centrodelantero de Varsovia se la adjudicó en 2020/21 (41) y 2021/2022 (35) durante su etapa en el Bayern.

La polémica por el Balón de Oro

En esas dos temporadas, Robert Lewandowski fue reconocido por la FIFA como el mejor futbolista del mundo mediante la entrega del premio The Best, creado desde el final de la alianza con la revista France Football, que entrega el Balón de Oro.

Esos galardones significaron una reivindicación para el polaco, después de la polémica que se generó en la gala del Balón de Oro 2021, asignado a Messi, más bien por su consagración con Argentina en la Copa América que por su discreto año a nivel clubes.

lewandowski 1.jpg Lewandowski hizo su primer gol en mundiales ante Arabia Saudita

Al recibir el galardón, el argentino ponderó los méritos del polaco, que el año anterior había ganado la Champions League con el Bayern Múnich, antes que fuera cancelada la entrega del Balón de Oro 2020 por la pandemia.

"Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Tendrías que tenerlo en casa también", le dijo el argentino a su frustrado competidor en pleno discurso durante la celebración de París.

Meses después, el polaco puso en duda la sinceridad de Messi cuando supo que no lo había votado para el premio The Best, que se determina por la elección de los técnicos y capitanes de todos los seleccionados del mundo.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", disparó el 9 de Polonia en el momento de mayor tensión entre ambos, al tiempo relajado por el desembarco de Lewandowski a Barcelona, donde Messi es leyenda máxima.