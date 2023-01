Lionel Messi volverá a jugar en el PSG tras casi dos meses

►Te puede interesar: Hugo Ibarra, elegido entre los mejores DT del mundo

messi 1.jpg Lionel Messi volverá este miércoles al PSG por la Ligue 1

Messi jugará su primer partido de 2023 e iniciará el 19no. año de su carrera profesional, que ya superó los mil encuentros (1003) y está a 7 tantos de alcanzar los 800 goles.

►Te puede interesar: Enzo Fernández y una buena noticia en Benfica tras su frustrado pase al Chelsea

El mejor jugador del Mundial Qatar 2022, con 7 goles y 3 asistencias, volvió a París el pasado martes y al día siguiente se reintegró al plantel conducido por el entrenador Christophe Galtier.

messi 3.jpg Lionel Messi tiene la mira puesta en la Champions League

La vuelta de Messi en números

59 días pasaron dedde que Lionel Messi jugó por última vez para el PSG. Fue el 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, contra Auxerre (5-0), por la 15ta. fecha de la Ligue 1.

pasaron dedde que Lionel Messi jugó por última vez para el PSG. Fue el 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, contra Auxerre (5-0), por la 15ta. fecha de la Ligue 1. 7 goles y 10 asistencias acumula Leo en la Ligue 1, es el máximo asistidor y el tercer goleador del equipo detrás de Neymar (11) y Kylian Mbappé (13).

acumula Leo en la Ligue 1, es el máximo asistidor y el tercer goleador del equipo detrás de Neymar (11) y Kylian Mbappé (13). 3 partidos jugó el PSG después del Mundial, sin Messi, dos por la Ligue 1 (perdió uno) y otro por la Copa de Francia.

jugó el PSG después del Mundial, sin Messi, dos por la Ligue 1 (perdió uno) y otro por la Copa de Francia. 6 partidos de la Ligue 1 y una gira por Qatar y Arabia Saudita tendrá el PSG antes de recibir a Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champios League, el 14 de febrero. La revancha será el 8 de marzo en Alemania.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnPNE8pDDxV%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF1oGwH7GQPyT5lxwHUedWMEcHVRaYVjwtYZCnhbeaoIZC5YHXSKBttvgly7jAOcZCudboHYqrQk6g03YXeYdBamSiyHxNNDrPpSZCHOUFiofEBKaRZCZAjqfhVUPJzybqszBgZAyfvn7bgMGDkvs14dSdSWWsEGUPwQ7ekZCmBOhDIazr6YdkMZD View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

La continuidad de Messi en el PSG

Messi atraviesa su segunda temporada en PSG luego de su traumática salida de Barcelona y se especula con una posible extensión del contrato, de hecho Galtier aseguró que existen "conversaciones" entre el entorno del jugador y la dirigencia.

messi 2.jpg Messi renovaría su contrato con el PSG

"Hay conversaciones con la dirección deportiva para renovar y el nuevo contrato. Veo a Leo muy feliz en París, después veremos su postura sobre el proyecto del club", expresó el DT.

Cómo será la bienvenida de Lionel Messi

Messi recibió un cálido recibimiento por parte del plantel, el staff y la dirigencia de PSG cuando volvió a los entrenamientos la semana pasada. La duda ahora pasa por cómo lo recibirán los hinchas parisinos.

Desde el club no adelantaron si armarán un homenaje y el único que se pronunció fue el propio Galtier diciendo: "Espero que sea recibido por nuestra afición en el Parque de los Príncipes. Y no hay razón para que no sea así".