Lionel Messi habló de su retiro y causó sorpresa con sus declaraciones

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros, daré ese paso sin importar la edad. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal".

"Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, aclaró.

“No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”.

Los títulos de Messi

Messi ganó 43 títulos (es el futbolista con más copas en la historia, al igual que Dani Alves), entre los que se destacan el Mundial, la Copa América y los Juegos Olímpicos, como así también las cuatro Champions League con Barcelona.