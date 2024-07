Les abrieron un expediente a 11 jugadores de la Selección de Uruguay por la pelea con hinchas colombianos

uruguay-pelea hinchas colombianos-darwin nuñez.jpg Darwin Nuñez. El delantero de la Selección de Uruguay y del Liverpool inglés es uno de los más expuestos en las fotos y grabaciones de la gresca con hinchas colombianos.

La crónica de un hecho lamentable de la Selección de Uruguay

Tres días después de lo que fueron los incidentes en las gradas del Bank of América Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, en la semifinal en la que los colombianos del argentino Néstor Lorenzo derrotaron a los uruguayos de su compatriota Marcelo Bielsa, la Conmebol, ente madre del fútbol sudamericano, le abrió un expediente a una decena de futbolistas charrúas por este escandaloso final en la Copa América 2024.

DESARROLLO URUGUAY



Sobre las 20.00hs, AUF recibió los documentos que tienen los 11 nombres de los jugadores que para CONMEBOL tuvieron participación en los episodios del final.



En los documentos figuran los nombres, número en la competencia y la causa que se les imputa a… — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) July 12, 2024

Quiénes son los jugadores de la Selección de Uruguay involucrados

Matías Viña, Santiago Mele, Darwin Núñez, José María Giménez, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres son los once jugadores en cuestión pero, para fortuna de Bielsa, estos podrán estar presentes en el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado ante Canadá en Charlotte ya que, como no hay medida cautelar, los jugadores no tienen una suspensión.

La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un plazo límite para contestar a la denuncia que es el miércoles 17 de julio y pueden administrar pruebas para atenuar una futura sanción, que en caso de concretarse, deberán cumplir en el marco de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"NUESTRA FAMILIA CORRIÓ PELIGRO"



José María Giménez, post partido, habló sobre los incidentes tras la derrota de Uruguay ante Colombia por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS. — DSPORTS (@DSports) July 11, 2024

El comunicado del la Conmebol sobre el expediente abierto

En paralelo a este, la Conmebol emitió un comunicado para informar que abrió otro expediente para determinar que sucedió en las tribunas en el partido entre colombianos y uruguayos: "La Unidad Disciplinaria ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados. En víspera de la final queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo".

"Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia" concluyó el ente regulador del fútbol sudamericano.