Para comenzar, el campeón del mundo se refirió a su deseo de renovar en Roma: “Quería quedarme acá un año más para conseguir algo importante con la Roma antes de volver a la Argentina”.

Sobre el momento en el que no tenía los minutos deseados y tomó la decisión de volver a Boca, reveló: “Es cierto, en esos dos meses con Ivan Juric (ex DT del equipo italiano) hice todo lo posible para volver a Boca. Y la Roma también me había dicho que si las cosas seguían así, podía empezar a buscar otro equipo”.

A la hora de dar el nombre del culpable de que se truncara su retorno al país, no dudó. “Fue muy importante, me hizo volver a jugar. Sin Ranieri, estaría en Boca”, exclamó Leandro Paredes.

Claudio Ranieri.jpg El director técnico de Roma fue el culpable de que Paredes no volviera a Boca.

Para finalizar, el mediocampista habló de la cláusula que existe en su contrato (la cual es un guiño al Xeneize): “El hecho de que exista o no cambia poco. Lo que importa es mi elección, que fue renovar. Es lo único en lo que pienso ahora”.