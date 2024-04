Leandro Paredes recordó el incidente que tuvo ante Países Bajos con una gran frase

Selección-argentina-Países-Bajos.jpg

A su vez, se refirió a la reacción que tuvo el defensor neerlandés Virgil van Dijk, quien le propinó un topetazo y lo arrojó al suelo: "Cuando lo veo ahora digo 'qué suerte tuve' de que el central vino a empujarme, a chocarme. Si no me choca, capaz me termina echando".

"Lo hice inconscientemente", sentenció Paredes, al recordar el uno de los sucesos más destacados de la Copa del Mundo que se disputó en tierras qataríes y que tuvo a Lionel Messi como el capitán que alzo el trofeo.

Además, el futbolista de la Roma de Italia, quien marcó un gol en la tanda de penales en la final contra Francia, reveló que, originalmente, pensaba patear al otro palo.

"El día anterior me quedo pateando con Rulli y había pateado todos los penales abiertos. Yo estoy convencido de que el arquero se va a tirar cruzado. Pero yo vengo de patear cinco penales cruzados y no erré ninguno. Si yo abro y erro, me voy a sentir muy mal porque cambié", reveló.

En este sentido, explicó por qué decidió definir cruzado: "Prefiero ir a lo seguro, que sé que pateando fuerte es muy difícil que me lo tape. Ahí definí. Es más, me resbalé un poco, pero con lo fuerte que había pateado era difícil que el arquero la pueda sacar".

Por último, el mediocampista se mostró ilusionado para la Copa América de Estados Unidos 2024: "Personalmente, llego mucho mejor al Mundial, con mucha más continuidad. No tengo ningún dolor y eso me lleva a jugar todos los partidos en mi club y de la mejor manera".

"A nivel grupo, llegamos muy bien, con dos amistosos muy buenos. Los rivales no eran los que esperábamos, pero hicimos dos partidos muy serios. Lo hicimos muy bien y llegamos con muchísimas ganas", sentenció.

El pelotazo de Leandro Paredes contra Países Bajos