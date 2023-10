Leandro González Pirez le contestó a Almirón tras sus quejas por el arbitraje en Boca vs. River

Leandro-González-Pirez-1.jpg

“Nosotros nos mantenemos al margen. No voy a opinar es algo que piensa solo él. Se habló de que Paletta (encargado del VAR) era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que no nos competen ni nos importan. Vinimos a plantear nuestro trabajo en la cancha de Boca“, dijo González Pirez.

►TE PUEDE INTERESAR: Riquelme tomó una drástica decisión tras la derrota de Boca ante River

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1708621136798351417&partner=&hide_thread=false GONZÁLEZ PIREZ Y EL RECLAMO DE ALMIRÓN POR LA DESIGNACIÓN DE MERLOS: "También se dijo que Paletta era de Boca y nosotros no dijimos nada"



El defensor del Millonario fue consultado sobre los dichos del DT Xeneize. pic.twitter.com/gBXOksZ8Ux — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2023

"El resultado me parece justo. Ellos sólo tuvieron una chance y nosotros manejamos el ritmo del partido, la pelota y la posesión, los ataques fueron todos nuestros y me parece que fue justo", declaró el zaguero central en zona mixta.

"Hoy planteamos el partido de una forma y lo llevamos a cabo de la manera que lo hacemos en todos los partidos. Tenía un condimento especial por ser el clásico", continuó.

"No podíamos fallar, teníamos que estar a la altura y lo hicimos en muy buena forma", agregó sobre la victoria que dejó al "Millonario" en el segundo lugar de la Zona A con 13 puntos, a uno del líder Independiente.

"Planteamos el partido para venir a ganar, no nos importaba la formación de Boca, sabíamos cómo teníamos que jugar y así lo hicimos", añadió.

González Pirez dijo que River fue superior a Boca

"Fuimos superiores, salimos a presionarlos alto, a robarles la pelota, a robarles territorialmente el campo, defendimos en la mitad de la cancha. En la segunda etapa nos retrasamos un poco porque ellos tiraron muchos pelotazos", concluyó González Pirez.