Leandro Ciccolini y un gol que tuvo una dedicatoria especial

Gol-Ciccolini-Gimnasia-1.jpeg Ciccolni festeja el gol junto a sus compañeros. Foto: Diario UNO

El mediocampista mostró su alegría tras el triunfo y admitió: "El gol es para mi viejo que está en el cielo, y para mi novia Agostina, que me dijo que iba a convertir y me sigue a todos lados. Me da mucha felicidad marcar porque hacía varios partidos que no podía hacerlo".

"Fue un penal que nos volvió a poner en partido, fue muy importante haberlo convertido. El gol sirvió para colaborar con el triunfo del equipo", agregó.

Con respecto a la clave del triunfo, reconoció: "La virtud fue la fortaleza que tuvo el equipo que ante la derrota, siempre fuimos en la búsqueda de revertir el resultado, que es algo difícil en esta categoría".

Hinchas-Gimnasia.jpeg Los hinchas del Lobo disfrutaron mucho el triunfo en el Víctor Legrotaglie. Foto: Diario UNO

Gimnasia y Esgrima está realizando una gran campaña, está tercero con 54 puntos. Sobre este presente, opinó: "Empezamos mal el torneo con dos derrotas y la eliminación en la Copa Argentina. Después vino Luca Marcogiuseppe con una idea nueva. Nosotros nos adaptamos a su estilo y nos potenció a todos los jugadores en lo individual y grupal".

Luego añadió: "Hay mucho trabajo de este plantel para que el día de los partidos podamos reflejar en la cancha lo que trabajamos todos los días en los entrenamientos".

