Leandro Ciccolini, sobre la vuelta ante San Martín de Tucumán: "Estamos vivos y vamos a intentar quedarnos con la clasificación"

El volante del Lobo arrastraba una lesión en su tobillo y no había podido sumar minutos desde el partido ante Temperley, el pasado 13 de octubre, por la fecha 36 de la Primera Nacional. Ciccolini ingresó a los 30' del segundo tiempo frente al Ciruja y su retorno en esta parte del campeonato fue más que especial. "Me sentí bien, tenía dudas de cómo iba a volver. Todavía arrastro un poco de molestia en el tobillo y hace un mes y medio que no me tocaba sumar minutos. Lamentablemente desde lo físico también perdí mucho. La lesión que transité no me dejaba ni siquiera correr entonces empecé a perder desde lo físico y era mi duda de cómo me iba a sentir pero me sentí la verdad que muy bien tanto desde lo futbolístico como desde lo físico", comentó el jugador de Gimnasia y Esgrima tras el empate.

gimnasia semis.jpeg Gimnasia y Esgrima tuvo un buen rendimiento en la ida de semifinales ante San Martín de Tucumán pero no pudo ganar y la serie se definirá en el norte.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juega Gimnasia y Esgrima con San Martín de Tucumán la semifinal de vuelta del Reducido de la Primera Nacional