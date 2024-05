Leandro Ciccolini fue autocrítico tras la caída de Gimnasia y Esgrima

"El árbitro tuvo errores como el penal que no me cobró, pero no fue el motivo de nuestra derrota", contó el jugador que mostró mucha sinceridad en sus conceptos y ha tenido un gran rendimiento en su vuelta al Mensana.

gimnasia y Esgsrima Ciccolini..jpg Leandro Ciccolini está enfocado en los compromisos de Gimnasia y Esgrima ante Nueva Chicago por la Primera Nacional y con Mitre por la Copa Argentina.

El mediocampista además aseguró que está enfocado en lo que viene. El próximo domingo Gimnasia jugará ante Nueva Chicago, desde las 17.10, por el torneo de la Primera Nacional. Y luego se medirá por la Copa Argentina ante Mitre, de Santiago del Estero, en un encuentro que se disputará el próximo miércoles 15 de mayo, desde las 15, en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires.

"Ahora hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Tenemos un partido importante ante Nueva Chicago por el torneo y luego el enfrentamiento en la Copa Argentina ante Mitre de Santiago del Estero", aseguró el talentoso jugador del equipo Mensana.

Gimnasia y Esgrima lleva dos partidos sin ganar en el torneo de la Primera Nacional. Tras la victoria ante Mitre, en Santiago del Estero, empató de local sin goles ante Gimnasia y Tiro, de Salta y perdió ante el Deportivo Maipú por 1 a 0.