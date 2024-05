Darío Alaniz se fue molesto por los fallos arbitrales en la caída de Gimnasia y Esgrima

Darío Alaniz Gimnasia y Esgirma.jpg Darío Alaniz aseguró que no le cobraron un penal y un gol legítimo a Gimnasia y Esgrima. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Darío Alaniz dejó sus sensaciones tras el encuentro ante el Deportivo Maipú y no se guardó nada. "Después del gol del Deportivo Maipú que nos golpeó, cambió el partido. Habíamos tenido situaciones de gol, no nos cobraron un penal y no nos cobraron un gol donde el jugador estaba habilitado".

"Hubo fallos arbitrales que no nos favorecieron, cuando no no dan fallos que son legítimos nos sentimos perjudicados. Son decisiones que toman los árbitros y hay que respetarlas", dijo algo molesto.