Lautaro Ríos: Independiente Rivadavia "se podría haber llevado los tres puntos" ante Boca Juniors

independiente rivadavia-boca-penal-villa.jfif El penal que le atajaron a Sebastián Villa en el primer tiempo nació de una falta que le cometió Nicolás Figal a Lautaro Ríos. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El análisis del Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors de Lautaro Ríos

La primera consulta para Lautaro Ríos fue la obvia, y referida a la sensación que quedó tras ver empañado el trabajo de todo un partido, ante un rival como Boca Juniors, en el último instante. "Es una lástima, nos podríamos haber llevado los tres puntos, no solamente uno", reflexionó el ex Banfield, que agregó: "Pero creo que hicimos un buen trabajo, a raíz del resultado, y la verdad que hicimos un gran partido y estamos para grandes cosas".

Embed

Sobre el partido de Independiente Rivadavia este sábado en el estadio Malvinas Argentinas colmado, analizó: "Nosotros hicimos un gran trabajo durante los 90 minutos, tuvimos la pelota, creamos situaciones, creamos muchas situaciones, más allá del gol de ellos en el último momento. Se estaban viniendo por el tema lógico que estaban buscando un resultado, pero hicimos un gran partido".

El gran apoyo de la hinchada de Independiente Rivadavia

Respecto al imponente marco de público, y en especial por el inusual hecho de jugar con las dos hinchadas en las tribunas, Ríos dijo: "La gente de Independiente estamos acostumbrados así en nuestra cancha. Ahora acá (estadio Malvinas) acompaña muy bien, la verdad que llenaron la cancha, y estamos muy contentos".

lepra 12.jpg Lautaro Ríos señaló que "estamos acostumbrados" al masivo apoyo de la hinchada Azul en cada partido que juegan de local, incluso colmando el Malvinas Argentinas.

Referido al apoyo de la hinchada de Boca, una de las más grandes, si no la más grande de país, dijo con mucho aplomo: "La verdad que no le damos bola a eso, hacemos nuestro trabajo, lo que nos pide el técnico, y no pensamos mucho en eso".

Finalmente, se lo consultó al volante sobre si hubo motivación especial para jugar este partido, por la importancia de ser Boca, y él señalo: "No, nosotros hacemos nuestro juego, estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, en todos los partidos. Sabemos que haciendo eso vamos a salir de la situación en que estamos".