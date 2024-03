Lautaro-Martínez-1.jpg Lautaro Martínez.

Martínez, tras la asistencia para Giovani Lo Celso, llegó a su séptima asistencia con la camiseta del equipo nacional y remarcó su entusiasmo y compromiso con la Albiceleste: "En definitiva, yo trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. Me gusta competir, me gusta dar lo mejor. A veces el gol no se da, hoy intenté y no pudo entrar. Pero bueno, seguiré trabajando. Ojalá que el próximo partido tenga una oportunidad para convertir y volver a sonreír y volver a demostrarle a toda esa gente que habla tanto de mí que está equivocada", cerró el delantero.

El último gol de Lautaro Martínez en la Selección argentina

El último gol de Lautaro con la Selección fue el 23 de septiembre de 2022, cuando marcó el primer tanto de la victoria 3-0 contra Honduras en el Hard Rock Stadium de Florida. Lleva 16 partidos sin anotar en la Albiceleste.