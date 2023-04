Las sorprendentes declaraciones de Diego Flores tras el empate de Godoy Cruz

"Destaco el predio deportivo que tiene y el sentido de pertenencia que hay en la institución. Es una persona que es brillante como dirigente. Todo saben quién es la persona que ha construido este Godoy Cruz", agregó.

Está molesto con un "hincha VIP"

Diego Flores mostró su enojo y sin nombrarlo, se habría referido al presidente Alejandro Chapini. "Me llamó la atención y para mí es un hincha VIP, porque se ve que la prensa lo busca para hablar. La semana pasada habló y dijo que ponemos excusas. Nosotros vinimos y hay un presupuesto bajo en el club, en una institución que necesita vender y a veces arreglárselas con lo que hay. Nosotros dijimos: nos sumamos a este proyecto porque queremos al club.

"Estamos trabajando desde las siete de la mañana hasta la siete de la tarde por el club. Y en los momentos malos aparecen los hinchas VIP criticando y diciendo que no hay construcción", enfatizó.

"Cuando pisé el club, estuvo dos meses sin hablarme, no participó en el mercado de pases. Había que traer dos extremos y no se contrataron. Había que traer dos centrales y no se trajeron. Esa persona que tenía que ayudar, nunca apareció y lo único que hizo fue destruir. Los hinchas no insultan al equipo, los empleados apoyan siempre", dijo.

En el momento de ser consultado sobre si ese hincha es el presidente Alejandro Chapini, lo negó y dijo: "Estoy hablando de un hincha, no de un dirigente. El que sigue al club se va a dar cuenta rápidamente. Pedí una reunión con este hincha y se fue de vacaciones por cinco días. El simpatizante tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz y no es ese hincha VIP", repitió.

A Flores se lo vio muy ofuscado y en su testimonio continuó diciendo: "Hemos conseguido el 44 por ciento de los puntos con 25 jugadores que se fueron. Estamos jugando este torneo con muchos jugadores jóvenes".

Diego Flores y su continuidad

El entrenador admitió: "No pienso en irme, soy un luchador y me iría si me comunican que no me quieren. Tengo mucha armonía con los jugadores y con los empleados del club. Ningún dirigente me informó nada sobre mi continuidad, si lo hacen sería una locura, pero lo pueden hacer".