La Selección de México tiene en la mira dos amistosos ante clubes sudamericanos: quiénes son

Los mismos serían durante el mes de marzo y ante equipos sudamericanos (no seleccionados nacionales). Los señalados por la FMF serían River Plate de Argentina e Internacional de Porto Alegre de Brasil, según informó Gibrán Araige.

El periodista de TUDN, encargado de cubrir el día a día de la Selección de México y del América, reconoció que las conversaciones están avanzadas e incluso que ya están planificando toda la logística referida al viaje.

La misma abarcaría entre el 13 y 22 de enero. En dicho lapso, como mínimo, el Tri afrontará al menos dos amistosos de preparación. Esto quiere decir que por el momento existe la posibilidad de sumar un nuevo compromiso.

Un detalle no menor es que al no ser fecha FIFA, los futbolistas que se desempeñan en el fútbol europeo no podrán asistir, debido a que se encontrarán en plena competencia y los clubes no tienen la obligación de liberarlos. Es por esto que la delegación estará formada íntegramente por futbolistas de la Liga MX.

Cuándo se juega la Concacaf Nations League

La fecha FIFA del mes de noviembre arrojó a los cuatro ganadores de la llave de cuartos de final y, como consecuencia, a los equipos que formarán del Final Four de la Concacaf Nations League. Los clasificados se ordenaron en una tabla mediante la cual se determinaron los cruces.

La misma determinó que la primera llave esté conformada por Canadá vs México y la segunda por Estados Unidos vs Panamá. Estos equipos se verán las caras en el SofiStadium de Inglewood, California, el cual cuenta con capacidad para 70.240 espectadores.

Las fechas seleccionadas por Concacaf para el tramo final de la competencia son las siguientes: