La Selección argentina ya tiene rivales para el Mundial Sub 20

sorteo 2.jpg La FIFA no dio precisiones sobre las sedes del Mundial Sub 20

En cuanto a las sedes la FIFA publicó que "los estadios donde se disputará el torneo son el Estadio La Plata, Estadio Mendoza, Estadio San Juan y Estadio Santiago del Estero".

Argentina-Uzbekistán jugarán el sábado 20 de mayo en Santiago, donde también jugará el martes 23 de mayo ante Guatemala.

Los dirigidos por Javier Mascherano irán luego a San Juan para cerrar la fase de grupos el viernes 26 de mayo ante Nueva Zelanda.

En caso de avanzar primera a octavos de final, la Selección argentina Sub 20 jugará el 31 de mayo en San Juan ante el mejor 3ro. de los grupos C, D o E y en caso de ser segundo jugará el 30 de mayo en Mendoza frente al 2do. del C.

La final será el 11 de julio en La Plata.

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia

Grupo C: Senegal, Japón, Israel y Colombia

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez

Grupo F: Francia, Corea, Gambia y Honduras

https://twitter.com/tapiachiqui/status/1649427714154061825 Como presidente de la AFA es un honor haber sido parte del sorteo en la FIFA, y poder disputar el mundial sub 20 en la tierra de los campeones del mundo



Sean todos bienvenidos al país más futbolero del planeta pic.twitter.com/Q3WS3DAaQM — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) April 21, 2023

De la fase de grupos avanzarán 16 equipos a los octavos de final (los primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros).

Ucrania es la actual defensora del trofeo de la Copa Mundial Sub-20 tras su histórica victoria en Polonia 2019 y Argentina es el país más ganador con seis títulos.