La revelación de Leandro Paredes sobre el pelotazo que tiró al banco de suplentes de Países Bajos en el Mundial

Posteriormente, bromeó por no haber impactado a ninguno de los neerlandeses: “Cuando pasó la jugada del banco, que la pelota me quedó ahí. Menos mal que no le pegué a nadie. Encima le erré”.

En aquella acción, todos los que se encontraban en el banco de suplentes saltaron al campo de juego en busca del ex PSG. Incluso, Virgil van Dijk corrió hasta su posición y lo arrojó al césped con un potente topetazo. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el surgido en Boca se salvó de la expulsión.

En el living de Susana, Paredes y De Paul se refirieron a temas varios entre ellos, el embarazo de la esposa del futbolista de la Roma, el perfume de Messi y el ritual de los caramelos. Una entretenida velada se vivió en el regreso de una de las divas de la televisión argentina.

paredes susana.jfif Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el programa de Susana Giménez en su regreso a la televisión argentina.

Cuándo volverá a jugar la Selección argentina

Los próximos compromisos de la Albiceleste serán por Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán el jueves 10 de octubre como visitante a Venezuela, desde las 18.

Posteriormente, cerrarán la doble fecha del certamen clasificatorio como local ante Bolivia, el martes 15, desde las 21.