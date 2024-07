"Román me dijo que no me va a llamar, si yo quiero volver, me dijo que yo lo llame, así que estoy tranquilo".

Respecto de su vuelta al fútbol argentino, el ex jugador de PSG, Zenit de Rusia y Juventus, entre otros, asumió en la charla con Yayo, Fran Gómez y Grego Roselló: "Extraño mucho estar con mis amigos, con mi familia, comer asado y jugar a las cartas".

Paredes con Caro Pardíaco

Leandro Paredes y las críticas a la Selección argentina tras la Copa América

"Verlo (a Messi) de esa manera dolió mucho", contó Paredes sobre el momento de la final frente a Colombia en el que Messi lloró desconsolado en el banco mientras él intentaba calmarlo.

Después, respecto a las críticas sobre cantos racistas en los festejos, fue contundente: "Siempre nos buscan algo para que se hable de otra cosa que no sea lo que conseguimos, que para nosotros fue muy difícil."