La probable formación de Independiente Rivadavia para jugar ante Mitre

Alfredo Berti uno.jpg Alfredo Berti meterá un cambio en la defensa para visitar a Mitre. Saldrá el lesionado Mauro Maidana e ingresará Francisco Petrasso. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El elenco conducido por Alfredo Berti irá con un cambio obligado por una sobrecarga en el aductor del capitán Mauro Maidana, quien quedó marginado para este choque. En su lugar jugará Francisco Petrasso, el ex River Plate, quien formará la dupla central junto a Santiago Flores. Será la única variante con respecto al equipo que le ganó por 1 a 0 a Chaco For Ever en el Bautista Gargantini.

Independiente.jpeg La Lepra lleva siete triunfos seguidos en el torneo de la Primera Nacional.

La buena noticia en el equipo del Parque es que los delanteros Matías Reali y Alex Arce podrán jugar, ya que esta semana habían trabajado de manera diferenciada.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Mitre

Los once de Independiente Rivadavia -que lleva siete triunfos al hilo- para enfrentar a Mitre, serían: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Victorio Ramis; Matías Reali y Alex Arce.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia luego de jugar este domingo 2 de julio ante Mitre, en Santiago del Estero, desde las 19.10, se medirá ante Chacarita. Este encuentro se jugará el domingo 9 de julio, desde las 17.05, en el Gargantini, por fecha 21 de la Zona B.