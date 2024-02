La probable formación de Colo Colo para visitar a Godoy Cruz por la Copa Libertadores

vidal 1.jfif Arturo Vidal será titular ante Godoy Cruz por la Copa Libertadores

"Tengo un plantel bastante completo. Con el equipo que tengo, con rodaje, vamos a dar mucho más. Estoy contento, tengo un plantel competitivo. Había alternativas para traer pero preferí no tapar a los chicos; no eran tan diferentes a lo que teníamos", explicó el ex entrenador de Boca, que también dirigió a Godoy Cruz.

►Te puede interesar: Arrancó la venta de entradas para el partido Godoy Cruz vs. Colo Colo

La probable formación de Colo Colo para el jueves sería con Brayan Cortés, Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pávez (capitán) y Leonardo Gil; Cristián Zavala, Damián Pizarro y Carlos Palacios.

Colo Colo debutó en la competencia local venciendo 3 a 0 a Unión Española y antes disputó la Supercopa de Chile con Huachipato, partido que se suspendió por incidentes con el Cacique ganando 2 a 0.

La palabra de Jorge Almirón

Embed

La confianza de Jorge Almirón

"Esperamos traer un buen resultado y tenemos que ir con la personalidad suficiente para hacer un buen partido", expresó Almirón en la previa del encuentro de este jueves a las 21.30 en el Malvinas, que tendrá revancha el jueves 29 en la capital chilena.

"Yo a mi equipo lo veo bien, hemos mejorado cosas en cancha y movimientos tácticos. Tenemos gente de experiencia, el equipo está creciendo y confío en que haremos un gran partido", manifestó el DT.