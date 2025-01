La polémica frase de un ex Boca sobre la final de la Copa Libertadores 2018: "Fue hermosa"

En este contexto, recordó lo sucedido a finales de la temporada 2018, cuando su Boca se vio las caras con River en el marco de la final de la Copa Libertadores. Esta fue la última edición del torneo continental con finales a doble partido, ya que a partir del 2019 comenzó a realizarse a partido único.

“Estaba preparadísimo, con muchas ganas. Era un lindo partido, estábamos bien, pero veníamos muy tocados en la segunda final. Era mucho mejor jugar la que nos tocaba acá en la cancha de River. Yo iba de titular”, comenzó Zárate, quien no sumó minutos en ninguno de los dos encuentros.

Sobre los incidentes en la previa del partido que se iba a jugar en el Monumental, recordó: “Recuerdo cuando explotan todos los vidrios y empieza a entrar gas pimienta. No entendía qué habían tirado. El gas molestaba, picaba, era horrible. Encima te pasás la mano y cagaste... algunos estaban para jugar ese día, otros no”.

Embed - Mauro ZARATE con Juan Pablo VARSKY || Clank! Game #61

Sobre cómo llegó Boca al partido del 9 de diciembre, disputado en el Santiago Bernabéu, expresó: “Allá llegamos con chicos que eran importantes, como Pablo Pérez, pero estaba muy mal del talón. Estaba infiltrado, entró a la cancha y no pudo jugar. En esa final es entendible porque no se la quiere perder nadie. Ese tema fue muy difícil para nosotros porque era difícil de reemplazar. También Cristian Pavón no estaba bien y Fernando Gago”.

Al ser consultado sorbe su relación con el DT del Xeneize de aquel entonces, sentenció: “Guillermo no me pidió disculpas (por no ingresar en la segunda final), pero sí charlamos y me llamó para que vaya a Los Ángeles cuando estaba en Boca y le dije que no, que ya estaba. Fue una final hermosa que la perdimos, no nos tocó ganar y listo. Total él sigue siendo ídolo de Boca y acá no cambia nada”.

Qué dijo Zárate sobre su salida de Vélez

A la hora de recordar lo que fue su traspaso del Fortín a Boca, Mauro Zárate mencionó: "Nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos. Me sorprendió la reacción que tuvo Roly, fue muy sorprendente en la charla que estábamos teniendo todos los hermanos y mis otros hermanos también se sorprendieron. Ya está, generamos un mal a mis viejos que ahora no están más y ya está".

"Había hecho seis meses espectaculares, no llegaba el llamado y el pago tampoco. Nos juntamos, hablé con mis hermanos, con Nati (su esposa), con la barra de Vélez en ese momento, le comenté todo. 'Si vos podés cobrar -le digo-, llamame y vamos mitad y mitad', me dolía muchísimo y en ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra", finalizó el ahora exjugador.