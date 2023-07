La mendocina Julieta Cruz quiere hacer un gran Mundial con la Selección argentina femenina

21-07-2023_la_capitana_de_la_seleccion (1).jpg Julieta cruz espera ilusionada el debut en el Mundial

Sobre si las motivan resultados sorpresa como el de Nueva Zelanda, la mendocina consideró que "es un Mundial y está dicho" y agregó: "Creo que todas las selecciones pueden innovar o dar resultados inesperados porque es una Copa del Mundo y es totalmente distinto a todo lo demás. No siempre reina el buen juego y creo que la actitud, las ganas de ir para adelante y de ganar se notaron en el primer partido del torneo".

Julieta Cruz, de 27 años, nació en General Alvear y juega de lateral derecha en Boca Juniors, que en esta temporada obtuvo el tricampeonato local con Las Gladiadoras tras vencer en el desempate a la UAI Urquiza, y es una de las mamás del plantel junto a Vanina Correa y Lorena Benítez.

La mamá de Narella Sofía Cruz (4 años) jugará su primer Mundial, ya que al de Francia 2019, al que Argentina se clasificó después de 12 años de ausencia, lo vio por televisión. En ese momento, trabajaba en la fábrica de alfajores de una amiga y con Carolina Troncoso, su compañera en Boca, se juntaban a ver los partidos. Las dos habían firmado su primer contrato profesional y seguían a "las pibas", muchas de las que ahora son sus pares en la Selección, por TV.

cruz 1.jfif Cruz (4) en una de las fotos oficiales de la Selección argentina femenina

La tricampeona xeneize logró recuperarse de una lesión en tiempo récord y fue convocada por Germán Portanova para la nómina de 23. Cuando el DT dio la lista en la concentración del predio de AFA y dijo su nombre y el de Yamila Rodríguez, que estaba a su lado, ambas se largaron a llorar. "Y la seguimos en la pieza con el llanto, mucha emoción", recordó.

Julieta Cruz sufrió, en abril de este año, una rotura de ligamento colateral interno de la rodilla derecha durante el Superclásico que Boca le ganó 3 a 0 a River. Con el apoyo del cuerpo médico y técnico de su club, Julieta se rehabilitó y pudo jugar la última parte del campeonato, lo que le dio también la chance de seguir disponible para el seleccionado.

"Después de la lesión que sufrí me costó adaptarme al ritmo futbolístico, pero físicamente me siento bien. Estar entre las 23 es un logro personal para mí porque hasta hace poco no sabía si llegaba. Hoy me siento bien, tranquila, con muchas ganas y siempre a disposición del técnico para cuando me necesite como todas las que estamos acá. Si me toca entrar voy a dejar todo", aseguró la número 4 de Argentina.

Entrenamientos bajo la lluvia

En Auckland no para de llover. Este viernes, Portanova debió cambiar de planes por segunda vez para no arriesgar el físico de las futbolistas y entrenar en el gimnasio y en una cancha cubierta de futsal.

21-07-2023_la_capitana_de_la_seleccion (2).jpg Julieta Cruz es una de las madres del plantel argentino

"El clima es adverso, es un tema, pero estamos enfocados en el trabajo que venimos haciendo en todo este tiempo, adaptándonos a los entrenamientos, al cambio horario, a las condiciones climáticas", admitió Cruz.

De todas formas, Julieta subrayó que "para todos es igual y venimos bien trabajadas desde Argentina y con ganas de poder llevar a cabo lo que hemos entrenado. Adentro, en el gimnasio, o afuera, estamos concentradas y teniendo en vista el partido contra Italia. Es en lo que pensamos".

Con respecto al grupo, Cruz destacó que "estamos unidas, nos llevamos muy bien, tenemos buena conexión entre la gran mayoría del plantel. Tratamos de compartir la mayor parte del tiempo, tanto futbolísticamente como con anécdotas, juegos, charlas, mates... Eso une mucho al equipo, suma y tarde o temprano se nota en la cancha. Somos un equipo muy unido y con ganas de ir para adelante".