Argentina 6-0 Brasil (6).jpg

Lance, por su parte, con una foto del Diablito Echeverri luciendo el número 10 sobre su espalda, escribió: "La Selección brasileña Sub 20 es humillada por Argentina en el Sudamericano".

Argentina 6-0 Brasil (3).jpg

TNT Sports de Brasil, en su cuenta oficial de X, publicó la foto del director técnico y no dudó en lanzar una contundente descripción: "¡INCREÍBLE E INADMISIBLE! ¡La selección brasileña no vio el color del balón ante Argentina en el Sudamericano Sub 20! ¡Mala noche!".

A Seleção Brasileira não viu a cor da bola contra a Argentina no Sul-Americano sub-20! Péssima noite! pic.twitter.com/FCRCzvX5Hd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 25, 2025

Por último, entre los diferentes medios que se hicieron eco de la dolorosa derrota de la Verdeamarelha, quien resaltó fue Ge. En su titular destacó: "Brasil es derrotado por Argentina en su peor derrota en la historia del Sudamericano Sub 20".

Argentina 6-0 Brasil (1).jpg

La advertencia de Placente a los jugadores de la Selección argentina

Sobre la victoria ante su par de Brasil, el DT de la Selección argentina expresó: "Sabemos que es un clásico para nosotros, sabemos la clase de jugadores que tienen. Cuando vos jugas con respeto, tenés que jugar de la manera que lo hicieron si vos querés ganar".

"Debíamos seguir de la misma manera, porque donde te ellos te hacen un gol se ponen en partido y empieza a cambiar también las emociones, el animo", completó Diego Placente tras comenzar con el pie derecho su participación en el Sudamericano Sub 20.

A la hora de advertir a sus dirigidos, el director técnico fue contundente: "Uno se pone contento, pero bueno, todavía quedan muchos partidos, el grupo es difícil. Si hoy tocaba una derrota también seguís estando en carrera, esto es largo, lo más importante es no relajarse porque es un grupo muy parejo".